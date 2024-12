Iodonna.it - A New York, fino al 28 luglio 2025, si celebra la prima grande retrospettiva dedicata all’artista tessile sarda, a undici anni dalla scomparsa. Attraverso cento opere, la mostra ripercorre i legami dell’arte povera, di cui era maestra, con la cultura pop

Ha cucito sogni, intrecciato ispirazioni, legato confini, tracciato geografie di memorie ed emozioni creando un universo magico in cui ogni frammento è un atto di tenacia e poesia. Sono passatidi Maria Lai e la sua arte non smette di incantare e di parlare con la stessa intensità dell’anima e della materia, così ammaliante e sorprendente da condurre in un mondo ricco di immaginazione e visioni, di fiabe e giochi di libertà.Sardegnaa New. È così che questa artista, considerata una delle più grandi maestredel ’900, è arrivata oltreoceano per laa leinegli Stati Uniti. L’intelligenza artificiale crea un quadro partendo dalle onde cerebrali dell’artista X L’arte di Maria Lai in AmericaMaria Lai.