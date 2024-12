Lapresse.it - Yemen, Stati Uniti colpiscono obiettivi Houthi a Sana’a

Raid Usa sullo. Le forze del Comando Centrale degli(Centcom) informano di aver “condotto attacchi aerei di precisione contro un deposito di missili e una struttura di comando e controllo gestiti daglisostenuti dall’Iran all’interno del territorio controllato dagli, il 21 dicembre”.Centcom: “Attacchi mirati per interrompere e indebolire le operazioni degli”Le forze del Centcom, si legge in un post su X, “hanno effettuato gli attacchi mirati per interrompere e indebolire le operazioni degli, come gli attacchi contro le navi da guerra della Marina statunitense e le navi mercantili nel Mar Rosso meridionale, nel Bab al-Mandeb e nel Golfo di Aden”. “Durante l’operazione”, le forze del Centcom spiegano di aver “abbattuto anche diversi velivoli senza equipaggio d’attacco unidirezionale e un missile da crociera anti-nave sopra il Mar Rosso.