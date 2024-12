Zonawrestling.net - WWE: Carmelo Hayes si prende la rivincita, ma che ingenuità per Braun Strowman

Leggi su Zonawrestling.net

La scorsa settimanaha fatto il suo ritorno a SmackDown ed è stato l’avversario a sorpresa di. Un match senza storia conche ha trionfato in meno di due minuti facendo valere tutta la sua potenza e la differenza di stazza con l’avversario, un brusco stop per le ambizioni di Melo che però questa notte non ha avuto tentennamenti nel chiedere un rematch.Errore banaleMelo ha interrotto la partecipazione dial Grayson Waller Effect e ha chiesto un rematch dicendo che la scorsa settimana è stato colto di sorpresa e non era pronto ad affrontare il gigante.ha effettivamente dimostrato di essere arrivato più preparato al match di stanotte, ha provato a puntare sulla rapidità anche scappando dal ring ed è riuscito ad evadere qualche mossa di