Tom Holland non sa di cosa tratta il nuovo film di Nolan in cui reciterà

Tomè pronto a girare ildi Christophernel 2025 insieme a Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya e Charlize Theron. Ma l’attore di Spider-Man, per ora, è all’oscuro su ciò che accadrà effettivamente nel. I dettagli della trama sono sempre sotto chiave per i nuovidi, e questo a quanto pare vale anche per il cast in vista delle vacanze. “Per essere perfettamente onesto, non so davvero disi tratti“, ha detto di recenteal podcast The Dish. “Sono super emozionato, ma non si è parlato molto del progetto. Ho incontratoed è stato fantastico. Ha parlato un po’ liberamente disi, e sono sicuro che quando sarà pronto lo annuncerà“.ha detto a Good Morning America ??a ottobre che avrebbe accettato un’offerta per recitare in undi“senza vederlo“, che è più o meno quello che è successo per questo prossimo progetto.