Skicross Cdm 2024 2025 | a San Candido Simone Deromedis e Jole Galli sul podio

Un gran bell’Italia nella terza e ultima giornata di gare a San, dove è in scena la tappa di Coppa del Mondodisogna la vittoria davanti al pubblico di casa, non riesce a centrare l’obiettivo, ma è comunque sulin terza posizione nella gara-2 maschile andata in scena quest’oggi.riesce invece a fare ancora meglio e conquistare un’ottima seconda posizione alle spalle della dominatrice di questo weekend, ovvero la tedesca Daniela Maier, che dopo gara-1 si impone anche nella seconda prova. Due risultati di assoluto prestigio per gli azzurri su una pista che non aveva mai regalato particolari soddisfazioni ai padroni di casa prima d’ora.Olympic Winter Games Beijing 2022.Zhangjiakou (CIN) 18/02/2022Photo: Marco Trovati /PentaphotoSULDopo la deludente prova di ieri, in cui era stato eliminato nei quarti di finale,si riscatta nella seconda gara di questa tappa casalinga e si spinge fino alla Big Final.