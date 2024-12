Ilfattoquotidiano.it - Siria, la stampa curda accusa la Turchia: “Due nostri giornalisti uccisi con i droni, stavano raccontando la battaglia della diga di Tishreen”

Si chiamavano Cîhan Bîlgîn e Nazim Dashtan. Per i curdi-ni sono diventati due simboli:l’attacco turco contro il Rojava sotto amministrazione. Il presidente Erdogan, come abbiamo già raccontato qui, è stato chiaro: il tempo per le Forze democratichene – che associa ai “terroristi” del Pkk – è finito. Non è un caso che Erdogan abbia battezzato l’avanzata dei jihadisti su Damasco: ora, ritiene di avere campo libero.Quale è stata la “colpa” di Bîlgîn e Dashtan? Secondo la ricostruzione dell’agenzia diAnha, giovedì scorso l’auto dei cronisti è stata presa di mira daperché “tornando a Kobane dopo aver coperto gli scontri tra le Forze democratichene (Sdf) e l’Esercito nazionaleno (Sna) vicino alladie al ponte di Qere Qozaq”.