Serie A, nuovo episodio di razzismo: Verona-Milan nella bufera

Ultimo aggiornamento 21 Dicembre 2024 9:11 di Giancarlo SpinazzolaL’ennesimodicolpisce il giocatore in occasione di, gravissimo accaduto durante l’anticipo del Bentegodi.La 17esima giornata diA ha aperto i battentiserata di ieri, in occasione dell’anticipo tra Hellas. La sfida del Bentegodi ha sancito il ritorno alla vittoria da parte dei rossoneri, in campionato, permettendo a Paulo Fonseca di avvicinarsi alla zona Europa. Mettendo, tuttavia, da parte ciò che fa riferimento al calcio giocato, c’è da condannare l’ennesimodi. Nel corso del match, infatti, sono stati percepiti dei buu razzisti all’indirizzo di un top player del: si apre un’altra triste pagina che coinvolge il campionato italiano., buu razzisti verso Maignan: cos’è successo al BentegodiDa segnalare l’ennesimo tristeche sporca l’immagine del campionato diA.