Ilrestodelcarlino.it - Sanità in Emilia Romagna, il grande risiko dei dirigenti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 21 dicembre 2024 – In Regione si brinda al Natale, ma Michele de Pascale ammette che la pausa festiva sarà breve. I dossier in ballo sono tanti: dalla partita del commissario alla ricostruzione (“prima di Natale sentirò la premier Giorgia Meloni”, fa sapere il neogovernatore) alla. AUGURI DI NATALE IN REGIONE CON DE PASCALE E FABBRI Ed è proprio questa la questione ’calda’ delle prossime settimane: c’è, infatti, ildei direttori generali à da gestire e resta sul tavolo il tema dei Cau, i Centri assistenza urgenza, prorogati per altri tre mesi. “Una proroga tecnica”, precisa de Pascale, proprio per valutare un riassetto complessivo anche coi sindacati dei medici (che ora non hanno aderito). Per quanto riguarda il direttore generale dell’assessorato allaguidato da Massimo Fabi, c’è ancora tempo per trovare la quadra, ma già circolano alcuni nomi, in primis quello di Anna Maria Petrini (dg dell’Ausl Modena), ma qualcuno cita anche Andrea Rossi (Ausl Imola) e Tiziano Carradori (Ausl), sebbene queste due ipotesi sembrino più difficili perché troppo sbilanciate sulla