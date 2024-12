Zonawrestling.net - ROH: Bandido torna a Final Battle dopo 18 mesi di assenza

Ieri notte si è svolto il ppv ROHpresso l’Hammerstein Ballroom di New York, NY. Tra i principali match della serata quello tra Chris Jericho e Matt Cardona con in palio il ROH World Title detenuto dal primo. Jericho è riuscito a difendere il titolo, ma subitola fine dell’incontro un gradito ritorno.18Ieri notte a, Chris Jericho ha sconfitto Matt Cardona mantenendo così il ROH World Title. Subitola fine dell’incontro, Jericho e suoi scagnozzi hanno aggredito Cardona e a quel punto è risuonata nell’arena la theme di. Il messicano è entrato in scena colpendo Jericho con un shotgun dropkick mettendo in fuga lui ed i suoi soci.mancava da moltissimo tempo; nel giugno 2023 durante un match a Rampage contro Konosuke Takeshita si ruppe un polso.