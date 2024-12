Ilnapolista.it - Ranieri vuole portare Allegri a Roma, Ancelotti sogna il figlio Davide su quella panchina (Corsport)

Leggi su Ilnapolista.it

ilsu)Agià si discute del prossimo anno, del prossimo allenatore.dovrebbe essere un traghettatore e poi un riferimento per la proprietà. Dovrebbe essere lui a indicare il suo successore sullagiallorossa per riprendere il cammino che dopo l’esonero di Mourinho è diventato fortemente accidentato. Per la prossima stagione,vorrebbea Trigoria Massimiliano. Il Corriere dello Sport scrive che il sogno diè vedere susuo.Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport con Chiara Zucchelli:L’argomento caldo riguarda la guida tecnica.ha ammesso che proverà a fare di tutto «per far arrivare un bravissimo allenatore».