Top-games.it - Pokemon Scarlatto e Violetto come CATTURARE Riolu Shiny

Leggi su Top-games.it

nelle nuove versioni. Glisi sa, sono la versione alternativa di alcuniche tutti quanti sogniamo di riuscire aprima o poi. Non solo però sono estremamente difficili da, ma anche estremamente rari, portando quindi ad un sacco di ore di gioco spese solamente per riuscire a localizzarne uno.Non aggiungiamo poi anche il fatto che, oltre a rischiare che ilsfugga dalle nostre (non così tanto) fidate poke-ball, c’è anche la possibilità di sconfiggerlo in battaglia. Tutti questi fattori rendono la cattura di questa tipologia un vero e proprio inferno a volte, ma noi siamo qui per consigliarvi un metodo adatto, che vi aiuterà nei vostri tentativi di cattura.nei nuovi giochi ditutti ie completare il Pokedex è il sogno di tutti i giocatori/allenatori del mondo, ma da quando sono stati aggiunti iversione, questa impresa è diventata tutt’altro che semplice.