Pianetamilan.it - Pagelle Verona-Milan, i voti di Gazzetta: tante insufficienze. Brillano…

Ledi0-1, partita della 17^ giornata della Serie A 2024-2025. Questi sono ie i giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Ladello Sport' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA Maignan: "Con la fascia di capitano, para due volte su Suslov e il primo intervento è impor. Dà sicurezza e non subisce gol per la seconda gara di fila". Voto 6. Emerson Royal: "Volenteroso e un pizzico.confusionario. Si butta in avanti, in sovrapposizione su Chukwueze, arriva al tiro e si batte. Fa anche il difensore a tre". Voto 6. Gabbia: "Legge benesituazioni e non concede la profondità alle punte del. Si conferma imprescindibile per come imposta e per la sicurezza che dà". Voto 6,5. Thiaw: "Contro Sarr usa bene il fisico e sulle palle alte fa valere la stazza.