Opposizioni sulle barricate | Ignorate le reali esigenze

"Fondi utilizzati in maniera discutibile, spesso senza rispondere al reale bisogno della comunità". Così si sono espressi coralmente i capogruppo di opposizione in consiglio comunale di Pistoia a margine dell’approvazione del bilancio di previsione targato Tomasi. "I soldi per le strade sono assolutamente insufficienti e la proposta di aggiungerne altri è stata respinta - ha detto Tina Nuti, Civici Riformisti -. Ancora eccessivi i costi della Tari, rimandato per l’ennesima volta il premio per la raccolta differenziata. Sul dissesto idrogeologico: scarse risorse e alte spese per far fronte a frane e smottamenti, specie nelle zone collinari. Abbiamo richiesto la figura di un tecnico del comune che vada a controllare il corretto svolgimento dei lavori per i quali spendiamo milioni, dal taglio dell’erba alle manutenzione delle strade.