Natale dati Confesercenti-Ipsos | 81 miliardi per i doni

Leggi su Ildenaro.it

Fra sabato e domenica saranno quasi sette milioni gli italiani che useranno l’ultimo weekend di shopping prima diper andare a caccia dei‘mancanti’ da mettere sotto l’albero. Una due giorni di shopping che, secondo le nostre stime, dovrebbe registrare 1,5di euro di spesa. Tra i regali più ricercati capi e accessori e moda, giocattoli, prodotti di profumeria e cosmetica e libri. A stimarlo è, che ha condotto conun sondaggio sugli acquisti didei consumatori italiani. La spesa. In media, si faranno poco meno di nove regali a testa, per un budget di 225 euro a persona ed una spesa complessiva di 8,1. A spendere di più saranno gli over 34 (231 euro) e gli uomini (256 euro), mentre a livello territoriale la previsione di spesa più alta viene indicata dai residenti nelle regioni del Centro (264 euro) e del Nord Italia (246 euro), mentre il budget più basso è al sud (176 euro).