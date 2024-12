Pianetamilan.it - Milan, Bennacer torna in campo: poi sui social emoziona così | FOTO

Ismael, centrocampista del, ha pubblicato un postnte sui propridopo il rientro in. Come noto, infatti, il mediano algerino era rimasto vittima di un grave e brutto infortunio qualche mese fa, mentre si trovava in ritiro proprio con la sua Nazionale. Il guaio fisico è apparso sin da subito molto importante,come sono sembrati lunghi i tempi di recupero, anche perché l'ex Empoli era rientrato in Italia in stampelle. Nel corso dei mesi successivi all'infortunio, comunque, Ismaelci ha sempre tenuto ad aggiornare i propri tifosi sulle sue condizioni. Il rientro, già da qualche giorno, sembrava essere molto vicino e, di fatto, come già riportato in precedenza, l'algerino nella giornata odierna èto a lavorare in gruppo e dovrebbe essere disponibile almeno per sedersi in panchina contro la Roma.