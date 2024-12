Terzotemponapoli.com - Meret dopo Genoa-Napoli: “Abbiamo tenuto duro, vogliamo restare in alto”

GENOVA – Il portiere del, Alex, ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria contro il, evidenziando l’andamento altalenante della partita e l’importanza di mantenere alta la concentrazione per rimanere competitivi nel campionato. Un primo tempo dominanteha analizzato la gara sottolineando la differenza di approccio tra le due frazioni di gioco. “È stata una partita diversa tra il primo e il secondo tempo. Nel primo tempoin mano il gioco e siamo stati bravi a fare due gol,” ha dichiarato il portiere, evidenziando il controllo della squadra durante la prima metà della gara. Ilè apparso sicuro, con un possesso palla efficace che ha permesso di concretizzare le occasioni create.: Le difficoltà del secondo tempoNel secondo tempo, però, ilè rientrato in campo con un atteggiamento più aggressivo, mettendo in difficoltà gli azzurri.