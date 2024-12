Agendaitaliana.it - Meloni leader: centrodestra in crescita, ecco tutte le difficoltà della sinistra, luci e ombre del PD e Movimento 5 Stelle

Ilè sempre più solido:, lafa fatica. Il rapporto Human Index di fine anno di Vis Factor, in collaborazione con EMG, evidenzia una coalizione distabile nei consensi e unaship politica consolidata nel panorama italiano. La ricerca combina dati demoscopici con il monitoraggio di web e social media, delineando uno scenario politico che premia Fratelli d’Italia di Giorgiae Forza Italia, mentre mette in luce ledel centroe delin: i dati principali Fratelli d’Italia: 28,7% (+1,2% rispetto al 2023). Forza Italia: 10% (+1,3%), staccando la Lega all’8,8%. Lega: 8,8%, in lieve flessione. Nonostante due anni di governo, la coalizione non mostra segni di logoramento, consolidando la propria posizione grazie a stabilità e assenza di errori significativi.