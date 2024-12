Ilrestodelcarlino.it - Mancato rinnovo del contratto. Il racconto di Morelli in aula:: "Mi fu comunicato per telefono"

Ha ricostruito davanti al giudice del lavoro, la sua attività trentennale per la Fondazione Teatro di Ferrara. Fino a quando alla fine di luglio scorso, telefonicamente, le è statoche non le sarebbe stato rinnovato il. Ieri si è svolta la prima udienza del processo che è nato dalla denuncia della Cgil per condotta antisindacale, in relazione aldela Morena. "Qualche mese prima, a maggio/giugno – ha ripercorso, la dipendente cui non è stato rinnovato il– avevo chiesto che venisse illustrato il Piano occupazionale, che di solito veniva presentato sempre entro quella data". Nessuna risposta, salvo poi ricevere la telefonata, il 30 luglio scorso, per informarla che il suonon era stato rinnovato. L’unico tra i dipendenti con il ruolo anche di Rsu.