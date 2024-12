Oasport.it - LIVE Skicross, San Candido 2024 in DIRETTA: tre azzurri in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORMARE LA13.59 SIMONE DEROMEDIS AL CANCELLETTO:a braccetto con Alex Fiva (SUI), Florian Wilmsmann (GER) e David Mobaerg (SVE).SEMIFINALI MASCHILI13.56 India Sherret in big finale. Arrivo al photofinish tra la francese Marielle Berger Sabatelle e la svizzera Talina Gantenbein. E’ la transalpina dopo il check in review.13.54 Ultima heat della, una questione tra: Marielle Berger Sabatelle (FRA), India Sherret (CAN), Courtney Hoffos (CAN) e Talina Gantenbein (SUI).13.53 JOLE GALLI IN FINALEEE! Buona run dell’azzurra che accede alla big final in compagnia di Daniela Maier!13.51 Prima: tocca subito alla nostra JOLE GALLI. Si giocherà l’accesso in big final contro le due canadesi Schimidt e Thompson. Presente anche la tedesca Daniela Maier.