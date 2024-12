Oasport.it - LIVE Skicross, San Candido 2024 in DIRETTA: al via gli ottavi di finale maschili

CLICCA QUI PER AGGIORMARE LA13.12 Procede il programma, parte la quarta heat con derby tedesco tra Florian Wilmsmann e Jonas Bachl-Staudinger. Completano la batteria il canadese Kristofor Mahler e il francese Nicolas Raffort.13.10 Tracciato bloccato per assistere Klufts dopo la brutta caduta in avvio di tracciato. Si rialza il francese.13.08 Contatto intenso che mette fuori Zuech e Klufts nelle prime porte. Chiude in pieno controllo Deromedis, ai quarti davanti al canadese Katrusiak. Super partenza di Simone che sfrutta bene ogni gobba.13.06 Terza heat a forti tinte azzurre: impegnati i nostri Simone Deromedis e Dominik Zuech. Se la vedranno con il francese Evan Klufts e il canadese Nicholas Katrusiak. Forza ragazzi!13.05 Subito out Detraz nella prima area del tracciato.