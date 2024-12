Ilgiorno.it - Legnano, Sos degrado in stazione: abusivi, rifiuti e danni. “Lavorare qui è impossibile”

(Milano), 21 dicembre 2024 – Un grido d’allarme arriva dalla, dove il titolare del chiosco Massimo Andreani situato nella sala d’attesa denuncia una situazione diormai insostenibile. Ogni mattina, all’apertura del punto vendita, si trova di fronte a una scena desolante: la sala, durante la notte, si trasforma in un dormitorio di fortuna, con cumuli di spazzatura e un uso improprio come orinatoio. Le condizioni dell’ambiente sono drammatiche. “Le tre lampade riscaldanti presenti sono state danneggiate, una è completamente distrutta. Le porte sono sfondate, il tabellone degli orari ripetutamente rotto e i muri imbrattati”, racconta il titolare. Proposte La soluzione sarebbe tanto semplice quanto inascoltata: sostituire le vecchie porte in alluminio con quelle più robuste in ferro o con grate e chiudere la sala d’attesa durante le ore notturne.