Lecce-Lazio Serie A | tv streaming probabili formazioni pronostico

è una partita valida per la diciassettesima giornata diA e si gioca sabato alle 20:45:, diretta tv e.Nell’atteso big match contro l’Inter, sabato scorso, laè durata solo un tempo. Una volta incassato il gol del nerazzurro Calhanoglu, i biancocelesti di Marco Baroni si sono sciolti come neve al sole, rimediando una delle peggiori sconfitte della loro storia, uno 0-6 che non rende onore a quello che finora è stato il campionato dei capitolini, brillanti sia inA che in Europa League. Si è trattato indiscutibilmente di un k.o. che fa malissimo e che può lasciare strascichi, soprattutto psicologici.A: tv,(Ansa) – Ilveggente.itPer far sì che rimanga solo un incidente di percorso, ladeve provare a voltare immediatamente pagina a, partita in cui Baroni si attende risposte importanti da parte dei suoi uomini in particolar modo dal punto di vista caratteriale.