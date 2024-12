Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Zizic: punti, rimbalzi e personalità

Cordinier 8,5 (in 33’ 5/6 da due, 2/5 da tre, 8/10 ai liberi, 6, una persa, una recuperata, 7 assist). Perfetto per buona parte della gara, è stato decisivo nel finale quando si è caricato la squadra sulle spalle. Belinelli 6 (in 9’ 2/4 da due, 0/3 da tre, 2/2 ai liberi, un rimbalzo). Prende buoni tiri che, però, al momento non entrano. Per il resto dà un contributo importante alla squadra soprattutto in termini di esperienza. Pajola 7,5 (in 25’ 2/3 da due, 1/2 da tre, 2/4 ai liberi, 2, 2 perse, 7 assist). Regia efficace condita anche da qualche soluzione personale azzeccata e che non manda fuori giri i compagni. Clyburn 6,5 (in 27’ 3/6 da due, 0/4 da tre, 2, una persa, 2 recuperate, 2 assist). Lo avevano descritto come un giocatore che si spendeva soprattutto in attacco, mentre contro il Barcellona ha dato un contributo importante anche in difesa.