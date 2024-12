Sport.quotidiano.net - La metamorfosi. Cheatham: da ’flop’ a punto di riferimento

Aveva iniziato la stagione malissimo, complice anche un fastidioso infortunio accusato durante la preparazione estiva. Poi Kwanè progressivamente cresciuto, diventando non solodiper letture tecniche e spaziature sul campo di coach Priftis, ma anche sempre più efficace al tiro dalla lunga. Fattore che lo ha sempre contraddistinto e ragione primaria per cui è stato portato in biancorosso., ora è al massimo della condizione? "Certo, nell’ultimo mese mi sono sentito molto meglio e la cosa più importante è che non devo più preoccuparmi di nulla a livello fisico, ma posso pensare solo a giocare e al mio rendimento sul parquet". Quanto ha pesato l’infortunio? "Nei primi mesi ha indubbiamente influito. Non avendo potuto disputare diversi allenamenti e alcune amichevoli, non avevo costruito alcuna chimica sul campo con i compagni e quindi ho dovuto recuperare quella tappa del percorso".