Ilrestodelcarlino.it - "La Badia diventi Riserva naturale". Il Consiglio l’ha chiesto compatto

Urbino si associa a Montecalvo in Foglia nel chiedere alla Regione di istituire unaorientata entro i confini dell’oasi “La“. Ieri, emulando quanto già fatto a febbraio dal confinante comune, in cui ricade parte dell’oasi, anche ilcomunale urbinate si è espresso a favore della creazione della, votando a favore all’unanimità: "La delibera conclude un percorso importante, portato avanti insieme a Montecalvo e già dalla passata amministrazione, condiviso anche con chi ha proprietà nell’oasi – ha spiegato il vicesindaco, Giulia Volponi –. Lapermetterebbe di valorizzare un territorio particolarmente prezioso, aumentando la protezione del suo patrimonio. Avrebbe un valore immenso anche per la formazione, la didattica e la ricerca, come sottolineato dall’Università, che ha una proprietà al suo interno.