Ilrestodelcarlino.it - Il mister sardo: "Siamo concentrati soltanto sul match con i biancorossi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Trasforma un pomeriggio in un capolavoro". Usa queste parole Jovanotti nella celebre canzone Ragazza Magica per descrivere ciò che riesce a fare la sua partner. La stessa impresa che vogliono replicare anche gli uomini di Stellone. Iinfatti sono intenzionati nel pomeriggio di domenica a regalare al tifo biancorosso l’ennesimo capolavoro, l’ultimo del 2024. Per farlo bisognerà però sconfiggere un avversario di primissima fascia. La Torres diAlfonso Greco ha già battuto la Vis a fine agosto e al Benelli cercherà il sorpasso in classifica. I sardi con 4 punti nelle ultime sei di campionato si sono visti prima raggiungere e poi superare dai pesaresi distanti ora due punti. Dopo 4 sconfitte consecutive la formazione rossoblù, grazie alla vittoria per 2 a 1 a Carpi e il pareggio a reti bianche contro la Lucchese, sembra essersi rimessa in carreggiata e non vuole interrompere una tradizione, quella contro la Vis, fortemente favorevole.