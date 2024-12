Tpi.it - Il Grinch: tutto quello che c’è da sapere sul film d’animazione

Il: trama, cast e streaming delsu Italia 1Questa sera, sabato 21 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Ildel 2018 diretto da Yarrow Cheney e Scott Mosier. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaNella città di Chi Sarà, le persone simili agli umani chiamate i Chi Saranno sono piene di entusiasmo per la celebrazione del Natale. L’unica voce fuori dal coro è quella del, una creatura scontrosa, irascibile, dal pelo verde e con un cuore di “due taglie troppo piccolo”, che vive nella sua caverna con il suo cane, Max, e scende a Chi Sarà solo per fare la spesa al supermercato e molestare alcuni cittadini.Nel frattempo, Cindy Lou, una dolce e gentile bambina di 6 anni, nota che sua madre Donna è oberata di lavoro cercando di prendersi cura di sé stessa e dei suoi fratelli gemelli, Buster e Bean.