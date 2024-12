Zonawrestling.net - I mille dubbi su Cody

Leggi su Zonawrestling.net

Magari non interessa a nessuno, ma l’idea di mettere per iscritto ciò che diancora non mi convince, condividendolo con chi avrà la bontà di leggere queste due righe, può aiutare innanzitutto me a capire cosa c’è che proprio non va nel biondo figlio di Dusty. Qualcosa che doveva succedere non è successa, come una mina pronta a deflagrare che lascia tutti con l’amaro in bocca perché non esplode, e che lascia ilo che qualcosa, anche minima, al suo interno non ha funzionato. Il primissimo problema che mi viene in mente quando rifletto sul regno da campione dell’American Nightingale è che si fonda, ahimè unicamente, su un assunto: Poter dare lustro al cognome Rhodes. Non è che ci sia stato molto altro se si riflette bene, oltre al desiderio del figlio di vincere la cintura che il padre non ha mai potuto vincere.