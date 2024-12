Ilrestodelcarlino.it - Femminicidio Ascoli, il marito killer si è risvegliato, c’è l’interrogatorio. Autopsia sul corpo di Emanuela

, 21 dicembre 2024 - Prende sempre più quota il convincimento fra gli investigatori cheMassicci sia morta a seguito dei violenti colpi che ilMassimo Malavolta le ha scaraventato addosso con una rabbia cieca. Per questo la Procura ha fatto precedere l’da una Tac, programmata per il tardo pomeriggio di ieri e in grado di rilevare fratture e lesioni mortali. Negli uffici della Procura, nel primo pomeriggio di ieri è stato conferito l’incarico di effettuare l’suldiMassicci, la 45enne ancora ricoverato all’ospedale Mazzoni a seguito del tentativo di suicidio. Dopo il ricovero in rianimazione per le conseguenze delle ferite ai polsi che si è inferto da solo in un tentativo di suicidio successivo all’omicidio della consorte, Malavolta giovedì era stato sedato dai medici; ieri è stato svegliato, ma è apparso ancora in stato di forte agitazione.