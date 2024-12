.com - Eventi / Andrea Pongetti 2° alla XVII edizione del Premio Letterario Nazionale ‘De Sanctis’

Il socio dell’Associazione di Storia Contemporanea e nostro collaboratore ha presentato in Campania “La vita oltre la gara”, raccolta di racconti sportivi che verrà pubblicata nel 2025VALLESINA, 21 dicembre 2024 –, giornalista e storico, socio fondatore dell’Associazione di Storia Contemporanea, si aggiudica il secondo posto al prestigiosoL’Inedito – Sulle tracce del De Sanctis, giuntosua.La celebrazione dei vincitori, svoltasi nell’Auditorium Comunale di Andretta, in Campania, il 14 dicembre, ha omaggiato la cultura e la scrittura con centinaia di autori e opere provenienti da tutta Italia.Il concorso, organizzato dcasa editrice Delta 3 Edizioni, ha visto la partecipazione di numerosi poeti e scrittori, premiati nelle varie sezioni in gara: poesia, racconto, romanzo e teatro.