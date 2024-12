Lanazione.it - "Elio sarai sempre con noi". L’addio dei compagni in lacrime. E al Galluzzo veglia di preghiera

La comunità di San Felice a Ema si stringe intorno a parenti e amici della famiglia Racheli, lunedì alle 21 ci sarà unanella chiesa di San Giuseppe al, durante la quale non mancherà un momento diper la figlia di 6 anni, unica sopravvissuta alla tragedia, che sta lottando per la vita. Una dichiarazione d’affetto in piena regola scritta nero su bianco ("con noi") c’era invece ieri mattina perRacheli all’Istituto Padre Guido Alfani. Il messaggio era su un cartello poi volato via per il vento impetuoso, scritto daidi classe di. Il bambino studiava, dal settembre scorso, nell’istituto gestito dai Padri Scolopi a Sesto Fiorentino anche se la famiglia non era residente sul territorio sestese. "– dice il dirigente scolastico dell’Alfani padre Sergio Sereni – non aveva frequentato la primaria da noi o in qualche scuola di Sesto ma la famiglia, in particolare il padre, per molti mesi ha insistito che potessimo accoglierlo.