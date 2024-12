Liberoquotidiano.it - "Ecco le facce di quelle della sinistra in Aula". Salvini assolto e Donzelli umilia il Pd | Guarda

L'assoluzione di Matteoper i fatti risalenti al caso Open Arms è una notizia difficile da digerire per i fanatici dei porti aperti a tutti. Dalle parti del Partito democratico, per esempio, si può notare un certo imbarazzo. Da una parte, infatti, l'ordine ai compagni è sempre lo stesso: difendere a spada tratta l'operato dei giudici. Dall'altra, invece, emerge un certo nervosismo per l'esito di quello che è stato a tutti gli effetti un processo politico. La sentenza del Tribunale di Palermo è chiara. Non è un reato impedire a centinaia di persone di entrare nel nostro Paese illegalmente. E questa, oltre che essere una banalità, è anche una grandissima svolta politica per il governo Meloni, che ora ha dalla sua un precedente pesantissimo. In questo modo, la politica migratoria portata avanti prima dal ministroe ora dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, può proseguire a vele spiegate.