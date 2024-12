Ilfattoquotidiano.it - È nato il figlio di Fabrizio Corona e Sara Barbieri, il piccolo si chiama Thiago: il video con il papà

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una foto postata dalla mammatre ore fa non ha lasciato spazio a dubbi: la porta della sala parto immortalata e postata su Instagram, in una story. E poi ecco che ilpubblica un, lui con in braccio il suo secondogenito, appena: il nome scelto è. Il bimbo è quindi il fratellastro di Carlos Maria che l’ex re dei paparazzi ha avuto con Nina Moric. Lo scorso maggio nel comunicare la gravidanza diaveva detto al settimanale Chi: “Ci pensavamo da un anno, siamo pazzi di gioia. Sogno che sia una bambina, ma va bene tutto, siamo molto felici per questa bella novità. Abbiamo scoperto tre settimane fa la bella notizia, l’ho già comunicato a mio, Carlos ed è felicissimo. L’arrivo di un bambino aiuta tutti noi a guardare al futuro.