Due ragazzine violentate da 15 uomini per oltre un anno: una scoperta agghiacciante a Reggio Calabria

Orrore a, dove duesarebbero stateda 15e ragazzi, alcuni perfino minorenni, perun. Le vittime sarebbero state costrette a rimanere in silenzio per tanto tempo, presumibilmente perché tra gli aggressori ci sarebbero alcuni rampolli della 'ndrangheta. Le indagini approfondite sono partite dopo i primi arresti, quando sono stati sequestrati i cellulari del fidanzato di una delle due ragazze e degli amici che in quel momento avrebbero partecipato alle violenze. Sul telefono scoperte agghiaccianti: in messaggi e chat, sarebbero stati trovati i video degli stupri, in cui si sentirebbero gli indagati che insultano, deridono e offendono le ragazze mentre subivano le violenze. L'inchiesta, però, non è partita mesi fa da una denuncia o da una richiesta d'aiuto.