Dossena: "Dobbiamo essere più incisivi in zona gol. Nella mia testa l'idea è tornare al modulo 4-3-3"

È un pareggio che soddisfa Andrea, che si tiene stretto il punto dello stadio Del Duca e confessa di meditare un ritorno al 4-3-3, peraltro proposto nel corso del secondo tempo. "Qualche occasione in più l’Ascoli l’ha creata – ammette –. Noi arrivavamo da un momento negativo, quindi uscire dallo stadio Del Duca con un punto è positivo: il bicchiere è mezzo pieno. Dopo il gol dei padroni di casa siamo stati bravi a reagire subito e restare in partita fino alla fine.migliorare sotto il profilo del peso specifico sul fronte offensivo, a differenza dell’Ascoli, che ha nell’attacco il reparto migliore. Certo, mancava Corazza che è il loro bomber, ma lo hanno sostituito ottimi giocatori. Spero che la Spal diventi più incisiva davanti, perché abbiamo costruito meglio dell’Ascoli dalla difesa però quando arriviamo sulla trequarti non riusciamo ad affondare il colpo.