Isaechia.it - Don Matteo 15 si farà, ecco quando andrà in onda e le anticipazioni sulla trama

Leggi su Isaechia.it

Giovedì 19 dicembre si è conclusa la quattordicesima stagione di Don, la celebre serie tv insu Rai Uno che vede come protagonisti Raul Bova nei panni nel novello Don Massimo, che ha preso il posto di Terence Hill e del suo Done Nino Cecchini, il divertente maresciallo dei carabinieri interpretato da Nino Frassica.Nonostante i cambiamenti dell’ultima stagione, con l’abbandono di Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta, Doncontinua a riscuotere un grande successo e a raccogliere davanti alla tv milioni di telespettatori, ormai affezionati alle vicende dei protagonisti della fiction.Proprio per questo motivo, i fan della serie sono curiosi di sapereinla quindicesima stagione di Done cosa succederà ai protagonisti, soprattutto dopo il finale che ha sancito la nascita della nuova coppia formata da Giulia Mezzanotte e il capitano Diego Martini.