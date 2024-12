Ilrestodelcarlino.it - Domani la Vuelle va a caccia della "quaterna". Con Cremona un match cruciale per risalire

Laè pronta a ripresentarsi davanti al suo pubblico dopo il blitz di Piacenza e visto che siamo in periodo di tombole punta a fare ’’. I tre successi consecutivi che hanno dato alla squadra di Spiro Leka la spinta per guardare nuovamente verso l’alto, dopo un inizio da brividi, non devono adesso montare la testa di nessuno, come ribadisce l’assistent coach Luca Pentucci. "È fondamentale restare umili e lottare su ogni pallone, le tre vittorie di fila non devono portarci a fare voli pindarici dato che il campionato è molto lungo e impegnativo - sottolinea ’Pentu’ -. Siamo sulla strada giusta ma restiamo coi piedi per terra: l’invito vale per tutto l’ambiente". Sulla situazionesquadra, che dovrà fare a meno di Sasà Parrillo per il problema alla schiena che lo tormenta, Pentucci punta molto sulla nuova carta rientrata nel mazzo, quella di Petrovic: "La settimana di lavoro è stata molto positiva e ci è stata molto utile per inserire ancora di più Danilo nei nostri meccanismi: lui è un giocatore molto generoso e darà come sempre tutto quello che ha, anche se quando si rientra da un infortunio così lungo non si può già essere al 100%".