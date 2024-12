Calciomercato.it - Decisione annullata e nuova squalifica UFFICIALE: 3 anni per scommesse

La Corte d’Appello ha accolto il reclamo della Procura federale: lo sto adesso sarà di 36 mesi. La nota può esser letta sul sitodella FIGCLo scorso anno la piaga del calcioscomesse ha scritto una triste pagina, con le note vicende che hanno portato poi alle squalifiche di Sandro Tonali e Nicolò Fagioli.: 3per(Ansa) – Calciomercato.itI due calciatori italiani hanno scontato le loro squalifiche e sono tornati a giocare, chi da protagonista come l’ex rossonero, chi un po’ ad intermittenza come il bianconero. Entrambi, però, si sono messi alle spalle questa brutta storia e adesso si parla di loro soprattutto per il calciomercato. Tonali, infatti, nonostante le smentite, può lasciare il Newcastle nel corso del 2025, con Milan, Juve e Inter interessate.