Sport.quotidiano.net - Dallinga e Pobega domano il Toro: il Bologna si regala un Natale da big

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 21 dicembre 2024 –più, e ilsiundolce, dolcissimo, tra le prime sette squadre della Serie A. Un pomeriggio da incorniciare, anche se partito male col rigore fallito da Castro e un primo tempo sottotono, poi, nella ripresa, i ragazzi di Italiano sono venuti fuori tutti in una volta, sbloccandola con merito grazie al primo centro dell’olandese e chiudendola con, sempre più leader del centrocampo rossoblù. Ora è sesto posto pari alla Juve, col Milan nuovamente scavalcato, in attesa del Verona lunedì prossimo per chiudere il 2024. Primo tempo di rara bruttezza, con ilche però avrebbe subito l’opportunità di sbloccarla dal dischetto, dopo appena otto giri di lancette. Sosa in ritardo centra il piede di Holm intento a crossarla in mezzo: l’azione prosegue, il pallone sfila sul fondo, prima del richiamo Var per Piccinini, che dopo aver rivisto il tutto al monitor indica il dischetto.