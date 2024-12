Ilnapolista.it - Conte: «Oggi siamo stati fortunati, altrimenti staremmo piangendo lacrime amare. Bisogna stare sul pezzo 95 minuti»

Il tecnico del Napoli, Antonio, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro il GenoaLe parole diTra il primo e il secondo tempo è cambiato il Genoa.«Non so se è cambiato il Genoa o secambiati noi. Sicuramente sono molto soddisfatto del primo tempo, nel secondo tempo cidetti di non farli rientrare in partite e invece sono rientrati. Conosco questo stadio benissimo, basta la minima scintilla per accendere la tifoseria e far diventare una partita che sembrava di dominio assoluto, una partita in cui abbiamo incontrato diverse difficoltà. Il secondo tempo ci deve rimanere stampato nel cervello a tutti quanti, è un secondo tempo che non deve appartenere a noi perché significa di rimette in gioco tutto. Se si ha un minimo di ambizione,cambiare esul95».