Terzotemponapoli.com - Conte: “Il Napoli cresce, ma il secondo tempo non mi è piaciuto”

GENOVA – Ilha vinto contro il Genoa, ma il tecnico partenopeo Antonionon si è acntato del risultato. In conferenza stampa, l’allenatore ha analizzato la partita in modo dettagliato, mettendo in luce i punti di forza e le aree in cui la squadra deve ancora migliorare. Nonostante il successo,ha sottolineato la necessità di perfezionare il gioco, specialmente in vista degli impegni futuri.Un primoquasi perfettonon ha nascosto la sua soddisfazione per il primodei suoi ragazzi, che definisce “il più bello da quando sono qua”. Ilha dominato, mostrando una supremazia indiscutibile contro un Genoa che non è mai riuscito a impensierire la difesa partenopea. Il tecnico ha enfatizzato l’importanza di non rilassarsi, mantenendo alta l’attenzione anche dopo un inizio così brillante.