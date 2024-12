Nerdpool.it - Confermato il film su Sonic The Hedgehog 4, in uscita nel 2027

In questo moderno mondo di universi cinematografici e franchise enormi, quando si tratta di sequel sembra esserci una regola d’oro: andare veloci. E se c’è qualcuno che ne sa qualcosa di velocità, è il velocista dai capelli bluThedi SEGA, la star doppiata da Ben Schwartz degli omonimi videogiochi di Jeff Fowler. Detto questo, in vista dell’diThe3 nelle sale cinematografiche questo venerdì, Variety hache la Paramount Pictures si sta già preparando a trasformare la trilogia di Fowler in una quadrilogia conThe4.Poiché i primi duedel franchise diper il grande schermo si sono rivelati un successo per i fan, hanno sbancato il botteghino con un incasso di 725 milioni di dollari e hanno dato vita a uno spin-off di Knuckles diretto da Idris Elba, l’annuncio diThe4 non sorprende.