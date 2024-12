Quifinanza.it - Come si dividono le spese per l’installazione e la manutenzione dell’ascensore in condominio

La ripartizione dellecondominiali è un tema sempre molto caldo, soprattutto quando i condomini devono versare somme ingenti di denaro. Spesso i dibattiti si fanno particolarmente accesi e talvolta finiscono con i contendenti dinnanzi ai Tribunali. Un motivo di discussione può esseredi un ascensore in un edificio che ne è privo. Conoscere le regole che disciplinano la vita all’interno della compagine condominiale, in particolar modo quelle relative alla ripartizione degli oneri condominiali, è il miglior modo per prevenire inutili controversie. Vediamo pertantodevono essere divisi i costi per installare o sostituire un ascensore, quali sono le maggioranze necessarie edevono essere ripartite leper la suain futuro.L’ascensore è un bene comuneL’ascensore rientra tra i servizi comuni alle unità abitative situate in