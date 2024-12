Lettera43.it - Chi è il medico saudita autore dell’attentato al mercatino di Natale di Magdeburgo

L’uomo che con la sua auto ha travolto decine di persone che aldinella città tedesca di, uccidendo quattro persone (tra cui un bambino) e ferendone più di 60, è un cittadinodi 50 anni che, arrivato in Germania nel 2006, ha ottenuto lo status di rifugiato nel 2016. Taleb, questo il suo nome, è unspecializzato in psichiatria e psicoterapia, che lavora soprattutto nell’ambito della riabilitazione dei criminali e dei tossicodipendenti, ad esempio nell’ospedale di Bernburg, sua città di residenza. La polizia non ha ancora stabilito se l’attacco possa essere di matrice islamista o legato a problemi psicologici dell’uomo.Ilnatalizio didopo l’attentato (Getty Images).Non sono noti legamire con l’islamismo radicaleNon sono noti legami delcon l’islamismo radicale e nemmeno con le comunità musulmane locali.