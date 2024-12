Anteprima24.it - Cavese-Benevento, Manconi e il ritorno al gol: “Più importanti i tre punti, gara dominata per 70 minuti”

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ statoad aprire la serata vittoriosa del “Simonetta Lamberti” grazie ad un tiro preciso sul palo più lontano che ha regalato il vantaggio almettendo lain discesa. Nel finale, invece, la Strega si è abbassata troppo rischiando il clamoroso 2-2. Questo il commento a finedell’attaccante del: GOL – “Lo avevo detto che stavo cercando il gol, ma sono più contento deiottenuti. Ci siamo abbassati troppo nel finale, ma serviva vincere e lo abbiamo fatto. Coralità in attacco? In tante situazioni non riusciamo a supportare un compagno. E’ un aspetto sul quale bisogna migliorare anche nei dettagli”. RIPARTENZA – “L’idea su quella palla era di allungarla perché c’era anche Starita. Invece l’ho spinta male avanti, dovevo gestirla meglio”.