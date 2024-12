Barcellona-Atlético | LaLiga cerca un titolare

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-21 01:54:22 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca:LuiHa dominato il primo girone con il pugno di ferro fino a firmare un totale incontestabile di 21 punti nelle prime sette presenze. Ora è il Atletico quella che ha incatenato sei partite senza fallire all’interno di una serie di undici partite consecutive che ne fanno non solo la squadra del momento in Spagna, ma anche in Europa. Due percorsi che convergono Montjuïc in una co-direzione. La vittoria di oggi significa quindi il premio per abbracciare il 2025 da primo in classifica. Tuttavia, una distribuzione dei punti aprirebbe le porte affinché domani sia il Real Madrid colui che ha salutato l’anno incoronando lo scudetto.proprietarioL’allenatore del Barça analizza il duello di questo fine settimana contro l’de Madrid con in palio il vantaggio.