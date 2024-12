Oasport.it - Australian Open, Ruusuvuori dà forfait. Si avvicina il main draw per Bellucci

Niente da fare per Emil. Il tennista finlandese, fermo da Wimbledon a causa di problemi di salute abbastanza misteriosi (il che non rende difficile immaginare che questi siano legati anche a questioni mentali), non giocherà a Brisbane e nemmeno a Melbourne, ed è il secondo dopo l’austriaco Sebastian Ofner a dichiarare ufficialmente l’uscita di scena dal primo Slam dell’anno.Al suo posto entra l’argentino Federico Coria. Quanto a, tornerà a febbraio e potrà usufruire a quel punto del ranking protetto. Nel frattempo ha ingaggiato come nuovo coach Henri Kontinen, ex finalista di Wimbledon a livello junior (perse con Grigor Dimitrov nel 2008) e successivamente numero 1 del mondo in doppio.Questa sequenza di fatti fa sì che Mattiasia fuori di soli due posti dal tabellone principale di Melbourne.