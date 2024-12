Laprimapagina.it - Auguri di buon Natale, a tutti!

In tempi così difficili per l’intera umanità colpita dalle guerre in Ucraina, in Medio Oriente, in altri 50 Paesi del mondo di cui quasi nessuno parla (Papa Francesco la definisce “terza Guerra mondiale a pezzi”), da migrazioni epocali e da altre tragedie – con tutto il loro carico di morte, sofferenze e distruzioni – le parole che abbiano un senso sembrano smarrite. E tuttavia ilrichiama ricordi, sentimenti e valori universali. Evoca la speranza che per l’umanità ci sia una prospettiva nuova, attraverso la nascita di Gesù, la presenza di Dio in mezzo a noi attraverso Suo figlio incarnato, in umiltà e povertà, a condividere la nostra condizione umana, portando laa notizia, la fratellanza tragli uomini e le donne dia volontà, l’amore del Padre per ciascuno di noi. Quel Bambino nato 2024 anni fa, con la sua storia vissuta tra la gente del suo tempo, oggi più di ieri ci indica il cammino, ci invita all’impegno, ci richiama alla libera responsabilità d’occuparci di chi ha bisogno, degli ultimi, nostri fratelli sulle vie di questa Terra, per costruire un mondo diverso.