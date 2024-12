Ilgiorno.it - Andreea e il figlio morti durante il parto a Pavia: i medici del San Matteo nel registro degli indagati. Il marito: “Voglio giustizia, non vendetta”

, 21 dicembre 2024 - "Embolia amniotica". Potrebbe essere stata questa la causa della morte, al momento del, della mamma,Mihaela Antochi, e del bambino che stava per dare alla luce, al Sandi Pavi a. La complicanza è rarissima, ma bisogna accertare se uncesareo effettuato prima del momento in cui è stato disposto, avrebbe potuto evitare il degenerare della situazione fino al tragico epilogo. La procura della Repubblica che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario sta identificando tutti iche si sono occupati della donna di 30 anni dal momento in cui si è presentata al pronto soccorso con i primi dolori. Lunedì l’autopsia Nelsono già stati iscritti i primi operatori sanitari ai quali se ne aggiungeranno altri come atto dovuto.