Addio alla Stella Maris | il mare inghiotte un simbolo della tradizione di Latina

Leggi su Dayitalianews.com

E’ successo al largo di Capo PortiereUn pezzo importantestoria diè stato spazzato via dal. La celebre motobarca, protagonista indiscussaprocessione di Ferragosto al Lido di, ha cedutofuria delle onde, lasciando un vuoto simbolico nella memoria collettivacittà.L’avaria e il salvataggioGiovedì sera, durante una traversata al largo di Capo Portiere, un’avaria improvvisa ha costretto il marinaio a bordo ad abbandonare l’imbarcazione. La Guardia Costiera è prontamente intervenuta per trarre in salvo l’uomo, ma ilagitato ha impedito qualsiasi tentativo di mettere la barca in sicurezza o trainarla verso un porto.Ilnon lascia scampoNelle ore successive, la situazione è precipitata. Il vento si è intensificato e le onde, alte fino a quattro metri, hanno reso impossibile ogni tentativo di recupero.